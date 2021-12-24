Морози та снігопади в Україні: як комунальники справляються з наслідками негоди

Через негоду в Україні 24 грудня оголошено І рівень небезпеки. Синоптики попереджають про сильний вітер, хуртовини та ожеледицю.

На Закарпатті сьогодні снігопади. У Карпатах вітер та туман. Через загрозу сходження снігових лавин туристів просять не йти у гори.

На дорогах в Івано-Франківській області комунальники лише за добу використали майже 40 тонн солі та понад 70 тонн протиожеледної суміші. Головні автошляхи розчищені, а віддалені – частково заблоковані. В гірських районах подекуди насипало до півметра снігу.

Рівненщину також накривають снігопади. На основних автомагістралях працює спецтехніка. До вечора прогнозують погіршення погоди – туман та крижаний дощ.

– Снігопад збережеться до кінця доби. Вже зараз на дорогах області працює понад 60 одиниць техніки та майже 90 працівників та інженерів, – розповів речник служби автодоріг Рівненщини Дмитро Леонтіюк.

Луцьк з ночі засипає снігом. До ранку не встигли прибрати дороги та тротуари. Тому міський голова оштрафував головних комунальників на 25 тис. грн. На дорогах дуже слизько, транспорт рухається повільно.

У Миколаївській області також не встигають посипати дороги. В’їзд до Миколаєва заблокували вантажівки.

На Харківщину прийшли 20-градусні морози. Шестеро людей потрапили до лікарні з обмороженням. Тут працюють пункти обігріву.

На область насувається хуртовина, вітер до 20 м/с. У разі потреби рятувальники готові швидко розгорнути мобільні намети.

ДСНС попереджає про тонку кригу на водоймах, адже тривалих сильних морозів ще не було. Так, у Харківській області провалився під лід і потонув 67-річний чоловік, а на Херсонщині двоє восьмирічних дітей потонули, граючись на ставку.

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