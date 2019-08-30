Мотор Сич на грани остановки: что предлагает Китай и как поступит новое правительство

Мотор Сич – один из немногих в мире заводов по производству авиадвигателей и он на грани остановки. Российский рынок, который много лет был основным, закрыт из-за войны, а украинское правительство даже при закупке вертолетов для полиции предпочло подержанной технике из Франции.

Не дождавшись какой-либо поддержки от государства, руководство Мотор Сичи нашло китайского инвестора. И еще несколько лет назад продали почти 75% акций группе китайских инвесторов. Зато получили льготный кредит $100 млн под 0,3% годовых на 10 лет с условием, что и дальше будет руководить предприятием его многолетний глава Вячеслав Богуслаев.

Первая попытка китайских инвесторов зайти на Мотор Сич была два года назад. Но СБУ тогда вдруг арестовала акции – якобы из-за угрозы национальным интересам. Все аргументы о сохранении уникального предприятия не помогли. Карты раскрыл советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, заявив, что Вашингтон категорически против присутствия Китая в украинских стратегических предприятиях, поскольку это усилит военную мощь Китая.

Читайте: Компании Мотор Сичи два года финансировали “ДНР”– СБУ

Новоизбранное правительство оказалось перед нелегким выбором – подвергнуться внешнему давлению и фактически закрыть уникальное производство, или привлечь инвестора, который даст заводу вторую жизнь. И здесь важно защитить национальный интерес.

На Мотор Сичи напоминают: китайские инвесторы предлагают безвозмездно предоставить государству блокирующий пакет акций 25% стоимостью примерно $250 млн с исключительным правом вето. Само предприятие будет обеспечено заказами на 100%, а собственность на уникальные технологии останется в Украине в КБ Прогресс им. Ивченко. А вот продажу авиадвигателей в третьи страны государство, как акционер, сможет заблокировать. Межгосударственное соглашение прямо запрещает поставки продукции и технологии в России.

То есть, перед Антимонопольным комитетом дилемма – позволить Китаю подарить Украине 25% и предоставить $100 млн гранта, или отказать. Ну а пока приход китайского инвестора на Мотор Сич затягивается, предприятие понемногу умирает. Почти все лето большинство работников находились в отпусках за свой счет. А Запорожье рискует превратиться в кладбище промышленных гигантов. После остановки Алюминиевого комбината и АвтоЗАЗа такая же участь грозит уникальному авиастроительному предприятию.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему продажа Мотор Сичи может усилить РФ и испортить отношения Украины с США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.