Почему продажа Мотор Сичи может усилить РФ и испортить отношения Украины с США

На кого будет работать Мотор Сич? Интересы США и Китая неожиданно пересеклись в Украине. В Поднебесной планируют приобрести стратегическое украинское предприятие и использовать его технологии для производства вертолетов в Китае.

Две китайские компании уже вроде бы договорились о покупке 50% акций Мотор Сичи. За украинские технологии нашей авиастроительной отрасли обещают предоставить грантов на $100 млн. Зато в Китай могут отправиться уникальные патенты и оборудование. Украинские двигатели китайцы хотят собирать у себя. Дело почти решенное. Осталось только согласовать с Антимонопольным комитетом.

Украина может неожиданно расширить военную мощь Китая, ведь именно наши двигатели рассматривали для нового тяжелого военного вертолета – совместного проекта Китая и России. Несмотря на свою экономическую мощь, Поднебесная двигателей получше пока не создала. А если наши двигатели попадут в Китай, то в конце концов окажутся и в России. Ведь 80% российских вертолетов используют именно украинские агрегаты.

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Но в ситуацию неожиданно вмешались США. Отговаривать продавать Мотор Сич в Киев прилетел лично советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон. Американцам не нравится перспектива, что украинские технологии усилят Поднебесную, а не НАТО.

Отечественные же специалисты убеждены: продав стратегическое предприятие против воли нашего главного западного партнера, Украина рискует потерять поддержку Вашингтона. Поэтому от того, какой вектор изберет Мотор Сич, будет зависеть судьба всего государства.

Банально перебить предложение китайцев США не могут: им украинские двигатели не нужны. Зато американцы могут поделиться своими технологиями с Киевом, чтобы в итоге наладить производство собственных новых вертолетов, – считают специалисты. Но для этого государство должно реализовать такую ​​программу и окончательно решить судьбу Мотор Сичи, например, вернув ее в госсобственность.

Иначе, некогда мощное предприятие, оставшись без традиционных рынков сбыта, окончательно потеряет свой потенциал и обанкротится. Или же мы продадим уникальное производство и патенты китайцам, а затем усилим военную мощь России и поставим под угрозу собственную национальную безопасность.

К слову, Факты ICTV рассказывали, о чем говорил Данилюк с Болтоном.

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