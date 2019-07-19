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Факты / Украина

Компании Мотор Сичи два года финансировали “ДНР”– СБУ

Снежнянский машиностроительный завод за два года перечислил в “бюджет ДНР” 32 млн российских рублей, заявляют в СБУ.

Компании Мотор Сичи два года финансировали “ДНР”– СБУ

Группа компаний ПАО Мотор Сич (Запорожье) два года финансировала деятельность террористической организации “ДНР”.

Согласно досудебному расследованию Службы безопасности Украины, должностные лица обособленного подразделения группы – Снежнянский машиностроительный завод, который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, проводили бестоварные операции с физ- и юрлицами, расположенными на территории Украины, РФ и “ДНР”.

В частности, в 2015 году заводом в бюджет “ДНР” было уплачено более 32 млн российских рублей так называемых “налогов и других обязательных платежей”.

Кроме того, “Министерству доходов и сборов Донецкой народной республики”, которое финансирует боевиков, безвозмездно передавались другие материальные ценности.

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Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела Снежнянского машиностроительного завода в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УКУ (Финансирование терроризма). Продолжается досудебное следствие.

ПАО Мотор Сич – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники. Владелец Мотор Сичи – нардеп Вячеслав Богуслаев – баллотируется на внеочередных выборах в Верховную Раду в 77 округе.

Напомним, Генеральная прокуратура по подозрению в финансировании терроризма открыла уголовное производство против двух владельцев украинского телеканала NewsOne.

Фото: Dreamstime

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