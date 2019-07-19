Снежнянский машиностроительный завод за два года перечислил в “бюджет ДНР” 32 млн российских рублей, заявляют в СБУ.

Группа компаний ПАО Мотор Сич (Запорожье) два года финансировала деятельность террористической организации “ДНР”.

Согласно досудебному расследованию Службы безопасности Украины, должностные лица обособленного подразделения группы – Снежнянский машиностроительный завод, который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, проводили бестоварные операции с физ- и юрлицами, расположенными на территории Украины, РФ и “ДНР”.

В частности, в 2015 году заводом в бюджет “ДНР” было уплачено более 32 млн российских рублей так называемых “налогов и других обязательных платежей”.

Кроме того, “Министерству доходов и сборов Донецкой народной республики”, которое финансирует боевиков, безвозмездно передавались другие материальные ценности.

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Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела Снежнянского машиностроительного завода в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УКУ (Финансирование терроризма). Продолжается досудебное следствие.

ПАО Мотор Сич – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники. Владелец Мотор Сичи – нардеп Вячеслав Богуслаев – баллотируется на внеочередных выборах в Верховную Раду в 77 округе.

Напомним, Генеральная прокуратура по подозрению в финансировании терроризма открыла уголовное производство против двух владельцев украинского телеканала NewsOne.