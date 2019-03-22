Мова в банкоматах, держустановах та кіно: як у Польщі відбувається українізація

У Польщі незворотні зміни: там почалася активна українізація країни і березень став переломним місяцем. Тепер там кожен українець, приміром, може зняти гроші в банкоматі за допомогою української мови в меню. Банки та держустанови шукають україномовних консультантів. Можна дивитися фільми та вистави з українськими субтитрами. А найголовніше – відчути себе не чужим.

Спеціальні транслітеровані латиницею білборди з’явилися у Любліні. Громадська організація Homo Faber прагне заохотити поляків до вивчення найпростіших слів українською, щоб ті могли сказати своїм друзям чи колегам бодай Доброго ранку. Кожен із таких бордів коштує 500 злотих на місяць.

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Ще одним кроком до полегшення на побутовому рівні стали термінали придбання квитків на громадський транспорт з українською мовою. Такі вже функціонують у Варшаві, Познані, Лодзі, Любліні та у Вроцлаві. На черзі Краків, де за офіційними даними українців – 10%. 130 тис. злотих потрібно лише за внесення інформації до автоматів, без врахування витрат на оновлення інформаційної системи. Та міська рада йде на це, бо хоче щоб місто було гостинне й доступне для всіх. Ідея – орієнтуватися не на українських туристів, а на людей, які тут постійно живуть.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як навчаються школярі у Польщі.

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