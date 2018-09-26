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Минздрав перестанет покупать лекарства: кто будет заниматься и сколько будут экономить

Минздрав перестанет быть министерством закупок. Функция перейдет в Национальное агентство по закупкам. Именно оно будет вести переговоры с поставщиками за выгодную цену. В то же время, клиники, Кабмин обещает продолжить проверять.

Регионы вовремя должны публиковать на сайте – медикаменты которые имеют больницы, а не драть деньги с граждан. Также в центре внимания правительства – бессовестные застройки и застройщики. В Державгенции по вопросам архитектуры обещают сплошную прозрачность уже с начала ноября.

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Вакцины есть, будут и лекарства. В Кабмине с оптимизмом смотрят на следующий этап медицинской реформы. Препараты в больницы уже в этом году приобретет Центральное закупочное агентство – сначала пилотно за деньги Глобального фонда, а затем и полностью.

Уже сейчас, благодаря содействию международных организаций, государство экономит на лекарствах до 40%, говорит премьер. На следующий год в проекте бюджета заложили 1 млрд на экстренную медицину и деньги на бесплатные анализы.

К слову, Минздрав поддержит законопроект о ликвидации сетевых монополий на фармрынке.

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