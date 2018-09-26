МОЗ перестане купувати ліки: хто займатиметься і скільки будуть заощаджувати

МОЗ перестане бути міністерством закупівель. Функція перейде до Національного агентства із закупівель. Саме воно вестиме перемовини із постачальниками за найвигіднішу ціну. Водночас, клініки, Кабмін обіцяє продовжити інспектувати.

Регіони вчасно мають публікувати на сайті – які медикаменти мають лікарні, а не дерти гроші із громадян. Також у центрі уваги уряду – безсовісні забудови і забудовники. У Державгенції з питань архітектури обіцяють суцільну прозорість уже з початку листопада.

Читайте: Як краще тренувати мозок – поради від Супрун

Вакцини є, будуть і ліки. У Кабміні з оптимізмом дивляться на наступний етап медичної реформи. Препарати у лікарні уже цього річ придбає Центральна закупівельна агенція – спочатку пілотно за гроші Глобального фонду, а потім і повністю.

Вже зараз, завдяки сприянню міжнародних організацій, держава економить на ліках до 40%, каже прем’єр. На наступний рік у проект бюджету заклали 1 млрд на екстрену медицину і гроші на безкоштовні аналізи.

До слова, МОЗ підтримає законопроект про ліквідацію мережевих монополій на фармринку.

Опубліковано Вересень, 26 в 16:20



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.