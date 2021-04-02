Может растянуться на годы: почему в Украине медленно идет вакцинация

В Украине провальные темпы вакцинации от Covid-19 — за чуть более чем месяц иммунизировали только около 268 тыс. человек. Для сравнения — в Польше первую дозу получили уже 6 млн граждан, в США прививи треть взрослого населения.

Эксперты говорят, что такими темпами вакцинация у нас растянется на годы. Сейчас в очереди на иммунизацию 400 тыс. украинцев. К счастью, все больше людей понимает, что вакцинация — единственный шанс защитить себя от смертельных последствий.

В частности, в селе Лубянка в 40 км от столицы, куда привезли вакцину от коронавируса, пенсионеры охотно делают прививки. В соседнем селе Блиставиця возле амбулатории — очередь из стариков.

Так проходит второй этап иммунизации — в приоритете те, кому за 80. Таких в Украине уже прививали 13,5 тыс. и желающих хватает.

В Минздраве успокаивают — за неделю должна завершиться проверка препарата китайского производителя Sinovac. После этого 215 тыс. доз препарата повезут в регионы.

А в апреле Украина ожидает 117 тыс. доз Pfizer, а также 360 тыс. — от AstraZenec корейского производства. Тогда темпы вакцинации ускорятся.

По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали рекордное количество смертей и новых случаев коронавируса — 433 и 19 893 соответственно.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев — во Львовской (1 668), Одесской (1 608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и Днепропетровской (1 178) областях

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