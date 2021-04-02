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Може розтягнутися на роки: чому в Україні повільно йде вакцинація

В Україні провальні темпи вакцинації від Covid-19 – за трохи більш як місяць імунізували лише близько 268 тис. людей. Для порівняння – у Польщі першу дозу отримали вже 6 млн громадян, у США щепили третину дорослого населення.

Експерти кажуть, що такими темпами вакцинація у нас розтягнеться на роки. Нині в черзі на імунізацію 400 тис. українців. На щастя, все більше людей розуміє, що вакцинація – єдиний шанс захистити себе від смертельних наслідків.

Зокрема, у селі Луб’янка за 40 км від столиці, куди привезли вакцину від коронавірусу, пенсіонери охоче роблять щеплення. У сусідньому селі Блиставиця біля амбулаторії – черга зі стареньких.

Так відбувається другий етап імунізації – в пріоритеті ті, кому за 80. Таких в Україні вже щепили 13,5 тис. і охочих не бракує.

У МОЗ заспокоюють – за тиждень має завершитись перевірка препарату китайського виробника Sinovac. після цього  215 тис. доз препарату повезуть у регіони.

А у квітні Україна очікує 117 тис. доз від Pfizer, а також 360 тис. – від AstraZenec корейського виробництва. Тоді темпи вакцинації прискоряться.

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Станом на 2 квітня в Україні зафіксували рекордну кількість смертей та нових випадків коронавірусу – 433 та 19 893 відповідно.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків – у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.

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