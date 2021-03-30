За месяц вакцинации от коронавируса в Украине препаратом AstraZeneca/Covishield 689 человек пожаловались на побочные реакции. Об этом свидетельствуют данные Государственного экспертного центра Минздрава Украины.

Сейчас более 200 тыс. украинцев получили прививки от коронавируса. Процент жалоб на неблагоприятные события после иммунизации составил 0,35%.

Подавляющее количество сообщений касается несерьезных побочных реакций.

Самые распространенные побочные реакции после вакцинации

расстройство в месте введения препарата (65,73%);

расстройства опорно-двигательного аппарата (12,98%);

неврологическое расстройство (11,96%);

желудочно-кишечное расстройство (3,48%);

иммунное расстройство и расстройство на коже (1,87%).

Вакцинация в Украине

С 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации. Прививки получат семейные врачи, социальные работники и лица старше 80 лет.

По состоянию на 30 марта уже 212 898 человек вакцинировались от коронавируса. За последние сутки было привито 14 433 человека.

Как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГП Государственный экспертный центр Минздрава Украины