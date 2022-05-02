Можно завести даже авто: украинские инженеры создали уникальные повербанки

Не только бронежилеты и военная техника спасают жизнь военным и помогают на фронте. Все современные приборы используют электроэнергию – их нужно вовремя заряжать.

Так, во Франковске на передовую производят повербанки, от которых можно завести даже авто. Индикатор заряда, подкуриватель, USB.

Устройство разработали три инженера, когда получили запрос от друзей, которые служат в армии. Им на четырех человек нужно было 40 обычных повербанков. Изобретатели решили сделать один, но мощный.

— Можно заряжать не только телефоны – им можно запускать автомобили, рации, дроны, другую электротехнику. Все, что необходимо в полевых условиях, можно запустить и пользоваться довольно продолжительное время. От 5 до 7 дней заряда должно хватать без подзарядки полностью, – рассказывает соорганизатор производства Артур Шкрибляк.

Прибор уже дали на испытание разведчикам. Заряда ребятам на передовой хватило почти неделю. Изготавливать повербанки инженеры готовы в разных комплектациях в зависимости от потребностей подразделения.

Ближайшие аналоги имеют емкость в 180 тыс. мА/ч. В разработке инженеров – 400 тыс. мА/ч. Вес девайса – 9,5 кг, тогда как аналоги намного тяжелее – 12-20 кг.

В настоящее время изобретатели изготовили шесть таких повербанков. Бойцы уже заказали 300. Пока не хватает средств, потому что себестоимость одного — более 13 тыс. грн.

А вот волынские студенты изготовляют модули на солнечных панелях, которые способны заряжать до четырех устройств одновременно — их также передадут военным.

– Проблематично использовать генераторы, потому что это неэффективно, они создают лишний шум, потребляют горючее, а низковольтные системы практически отсутствуют, – рассказывает профессор кафедры экспериментальной физики, информационных и образовательных технологий вузов Александр Мартынюк.

Над одним модулем колдуют несколько дней. Обходится зарядное устройство около 2 тыс. грн. Ведь разработчики пытаются удешевить производство, чтобы можно было сделать как можно большее количество таких устройств.

Изготавливать такие панели будут дальше, пока в этом будет необходимость у наших защитников. Чтобы приблизить победу – занимаются и другими полезными разработками, которые держат в секрете.

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