Можна навіть завести авто: українські інженери створили унікальні павербанки

Не лише бронежилети та військова техніка рятують життя військовим та допомагають на фронті. Всі сучасні прилади використовують електроенергію – їх потрібно вчасно заряджати.

Так, у Франківську на передову виготовляють павербанки, від яких можна завести навіть авто. Індикатор заряду, підкурювач, USB.

Пристрій розробили троє інженерів, коли отримали запит від друзів, які служать у війську. Їм на чотирьох осіб потрібно було 40 звичайних павербанків. Винахідники вирішили зробити один, але потужний.

– Можна заряджати не тільки телефони – ним можна запускати автомобілі, рації, дрони, іншу електротехніку. Все що необхідно в польових умовах можна запустити та використовувати досить тривалий час. Від 5 до 7 днів заряду має вистачати без підзарядки повністю, – розповідає співорганізатор виробництва Артур Шкрібляк.

Прилад вже дали на випробування розвідникам. Заряду хлопцям на передовій вистачило майже на тиждень. Виготовляти павербанки інженери готові у різних комплектаціях, залежно від потреб підрозділу.

Найближчі аналоги мають місткість у 180 тис. мА/год. У розробці інженерів – 400 тис. мА/год. Вага девайса – 9,5 кг, тоді як аналоги набагато важчі – 12-20 кг.

Наразі винахідники виготовили шість таких павербанків. Бійці уже замовили 300. Поки що бракує коштів, бо собівартість одного – понад 13 тис. грн.

А ось волинські студенти виготовляють модулі на сонячних панелях, які здатні заряджати до чотирьох пристроїв одночасно – їх також передадуть військовим.

– Проблематично використовувати генератори, бо це неефективно, вони створюють зайвий шум, споживають пальне, а низьковольтні системи практично відсутні, – розповідає професор кафедри експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій ВНУ Олександр Мартинюк.

Над одним модулем чаклують кілька днів. Обходиться зарядний пристрій приблизно у 2 тис. грн. Адже розробники намагаються здешевити виробництво, щоб можна було зробити якомога більше таких пристроїв.

Виготовляти такі панелі будуть далі, доки в цьому буде потреба наших захисників. Аби наблизити перемогу – займаються й іншими корисними розробками, які тримають в секреті.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.