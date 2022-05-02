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Можна навіть завести авто: українські інженери створили унікальні павербанки

Ірина Тимчишин журналістка Факти ICTV

Не лише бронежилети та військова техніка рятують життя військовим та допомагають на фронті. Всі сучасні прилади використовують електроенергію – їх потрібно вчасно заряджати. 

Так, у Франківську на передову виготовляють павербанки, від яких можна завести навіть авто. Індикатор заряду, підкурювач, USB. 

Пристрій розробили троє інженерів, коли отримали запит від друзів, які служать у війську. Їм на чотирьох осіб потрібно було 40 звичайних павербанків. Винахідники вирішили зробити один, але потужний.

– Можна заряджати не тільки телефони – ним можна запускати автомобілі, рації, дрони, іншу електротехніку. Все що необхідно в польових умовах можна запустити та використовувати досить тривалий час. Від 5 до 7 днів заряду має вистачати без підзарядки повністю, – розповідає співорганізатор виробництва Артур Шкрібляк.

Прилад вже дали на випробування розвідникам. Заряду хлопцям на передовій вистачило майже на тиждень. Виготовляти павербанки інженери готові у різних комплектаціях, залежно від потреб підрозділу. 

Найближчі аналоги мають місткість у 180 тис. мА/год. У розробці інженерів – 400 тис. мА/год. Вага девайса – 9,5 кг, тоді як аналоги набагато важчі – 12-20 кг. 

Наразі винахідники виготовили шість таких павербанків. Бійці уже замовили 300. Поки що бракує коштів, бо собівартість одного – понад 13 тис. грн. 

А ось волинські студенти  виготовляють модулі на сонячних панелях, які здатні заряджати до чотирьох пристроїв одночасно – їх також передадуть військовим.

– Проблематично використовувати генератори, бо це неефективно, вони створюють зайвий шум, споживають пальне, а низьковольтні системи практично відсутні, – розповідає професор кафедри експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій ВНУ Олександр Мартинюк.

Над одним модулем чаклують кілька днів. Обходиться зарядний пристрій приблизно у 2 тис. грн. Адже розробники намагаються здешевити виробництво, щоб можна було зробити якомога більше таких пристроїв. 

Виготовляти такі панелі будуть далі, доки в цьому буде потреба наших захисників. Аби наблизити перемогу  – займаються й іншими корисними розробками, які тримають в секреті. 

Читайте
Бездротові, бюджетні та потужні: як вибрати павербанк у 2022 році

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