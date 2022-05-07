Из-за войны за границей оказалось немало учеников выпускных классов, мечтавших после окончания школы поступить в высшие учебные заведения Украины.

Но теперь дети рассеяны по миру, поэтому столкнулись с трудностями, которые могут перевернуть их жизнь. В настоящее время неизвестно, как они могут сдать национальный мультимедийный тест для поступления.

Факты ICTV выяснили, будет ли возможность у украинских выпускников сдать тест за границей и что нужно сделать, чтобы поступить в украинский вуз.

В Министерстве образования Фактам ICTV сообщили, что украинские выпускники смогут сдать национальный мультипредметный тест, по меньшей мере, в 15 странах. Переговоры с другими государствами продолжаются.

Дети готовятся к НМТ

Екатерина – одиннадцатиклассница, вместе с родными эвакуировались из украинской столицы в небольшой городок Киларни в Ирландии. Ходит в местную школу, в украинской продолжает учиться дистанционно и готовится к национальному мультипредметному тесту. Это упрощенная версия ВНО, введенная в этом году – по 20 заданий по украинскому языку, математике и истории Украины.

Без него поступить в вуз, о котором мечтала, не сможет. И хотя уже май – на сайте Минобразования до сих пор, говорит выпускница, нет разъяснений, где, когда и как за границей сдать украинский тест.

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– Я собиралась поступать в Киево-Могилянскую академию на факультет маркетинга. Для меня было самым важным получить украинский диплом и украинское обучение, но сейчас есть определенные трудности – это сдача НМТ, – рассказала Екатерина Пасека.

Девушка продолжает готовиться даже после того, как в тестах появился новый предмет – история Украины, к которой выпускники не готовились раньше. Но они считают, что знание истории Украины и развитие Украинского государства как независимого – важно сегодня.

Екатерина верит, что ей удастся поступить в желаемую Могилянку в этом году:

– Я в это верю! Я думаю, что сейчас все можно сделать и решить этот вопрос, ведь столько детей хотят сдавать НМТ и учиться в Украине. Я верю в то, что все у нас получится.

В отеле, где проживает Екатерина, пятеро выпускников из Украины. Родители этих детей встревожены – посольства и консульства разъяснений по поводу сдачи НМТ пока не предоставляют.

– Наши дети, когда возвращаются из ирландской школы домой, а учеба здесь длится примерно до 16.00-16.30, переодеваются и садятся вместе готовиться к НМТ, – рассказывает мама другой выпускницы Наталья Красненкова.

Дети коллективно учат историю, математику, украинский язык и не перестают верить, что Министерство образования организует им возможность сдачи НМТ и поступления в украинские вузы.

Всего в Ирландию на сегодня выехало около 25 тыс. украинцев. Неизвестно, сколько из них выпускников школ, но таковых может быть несколько сотен. И для них важно организовать сдачу НМТ именно в Ирландии, потому что не все могут поехать сдавать его в Украину, Польшу, не у всех есть деньги на билеты и передвижение по Европе.

– Я здесь с двумя детьми и не оставлю одного ребенка, чтобы улететь с дочерью в Украину или Польшу. Также я не отправлю ее саму через всю Европу в условиях войны сдавать НМТ, – подчеркнула Наталья.

Уже начало мая, а находящиеся в Ирландии дети до сих пор не знают, где и как они смогут сдать НМТ. Министерство науки и образования не дало разъяснений, говорит Красненкова.

– Я не раз звонила и писала в наше посольство и консульства Украины в Ирландии, у них нет разъяснений. Также я постоянно мониторю ситуацию на сайте Министерства образования, но там тоже нет информации.

Наталья рассказала, что эти дети – золотые медалисты – очень талантливая и интеллектуальная молодежь, которая будет нужна Украине в будущем. Но если Украина сейчас не организует сдачу НМТ для них, она потеряет их.

– Если мы не сможем сдать НМТ и учиться в Украине, мы будем искать возможность поступить в Ирландию, – говорит мама выпускницы. – И неизвестно, как потом сложится судьба, неизвестно, как потом эти дети будут возвращаться, а те дети, которые не поступят в иностранные вузы, колледжи, университеты, пойдут овладевать рабочими специальностями и работать на экономику других стран.

Министерство будет собирать данные о выпускниках

Сколько выпускников сейчас находится за границей, пока не знают даже в Министерстве образования, предполагают, что речь идет о десятках или даже сотнях тысяч детей.

– Фактически выпускники сейчас рассеялись чуть ли не по всему миру, но половина приходится на Польшу и еще четверть – на несколько соседних стран, – рассказал генеральный директор директората профессионального предвысшего, высшего образования Министерства образования Украины Олег Шаров. – Для этих выпускников будет возможность сдавать национальный мультипредметный тест в странах Европейского Союза и в Республике Молдова. Сейчас украинская сторона проводит соответствующие переговоры по организации сдачи НМТ на этих территориях, и надеюсь, нам никто не откажет.

Дело в том, что сдать тест можно только во временных экзаменационных центрах, это одинаковые правила как к сдаче НМТ на территории Украины, так и за рубежом.

Эти центры будут организованы при учебных заведениях в столицах и в тех городах, где есть большое количество украинских беженцев. Конечно, в каждом городе за границей это сделать невозможно.

Чтобы узнать, где находятся наши выпускники, им нужно как-то себя идентифицировать. Министерство образования, по словам Олега Шарова, с 11-12 мая начнет кампанию, когда украинские центры оценивания качества образования будут получать информацию о местонахождении и желательном месте сдачи НМТ его участниками. Это позволит серьезно уточнить информацию об их местонахождении.

Идентифицироваться выпускникам можно на своих информационных страницах на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Там зарегистрировано 405 тыс. человек.

– Мы начнем с середины мая собирать информацию, кто из них в каком городе готов сдавать НМТ, – подчеркнул Шаров. – К сожалению, организовать сдачу НМТ в Америке, Австралии мы не сможем, потому что разница во времени такова, что невозможно одновременно провести этот тест с Украиной.

НМТ в Украине

Самый болезненный вопрос – как быть детям, оказавшимся на временно оккупированных территориях Украины, в Беларуси или насильственно вывезенным в Россию? Смогут ли они сдать НМТ и когда?

– Чтобы сдать НМТ, нужно приехать на подконтрольную Украине территорию или в страны Европы, – сказал Шаров. – НМТ в Украине будет проведено в три сессии: основная сессия, которая начнется 22 июля, дополнительная сессия в августе и специально организованная сессия в сентябре, чтобы те, кто не смогли приехать в июле, смогли сделать это в августе или сентябре.

На территории РФ, как и на территории Республики Беларусь и временно оккупированных территориях физически нет возможности провести НМТ, а при попытке проведения будут подвержены очень большой опасности и сами участники тестирования, и те люди, которые будут сопровождать этот процесс.

Но опасно сейчас и в Николаеве, и в Харькове, эти города постоянно обстреливаются. Как там будет организовано тестирование?

– Конечно, в городах с активными боевыми действиями будут приняты специальные решения по проведению тестирования. Возможно, изменение его сроков, мест проведения и т. д. Сейчас я не взялся бы прогнозировать места, где будет опасно именно с 22 июля. Но в любом случае в каждом временном экзаменационном центре на территории Украины во время сигнала воздушной тревоги тестирование будет остановлено, все его участники пройдут в укрытие и продолжат сдачу теста после отбоя воздушной тревоги, – заявил представитель МОН.

Как выпускникам идентифицировать себя

Соучредительница ГО Смарт образование Иванна Коберник говорит, что место сдачи теста станет известно только за неделю до него.

– Всем абитуриентам нужно зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Тем, кто уже имеет сертификаты, на которых есть пин и пароль, нужно зайти и указать, в какой стране, в каком регионе они хотят сдавать НМТ.

Если вы не получили сертификат или он потерян из-за военных действий или других обстоятельств, на сайте УЦОКО есть информация, как действовать в этой ситуации. Есть телефоны горячей линии, которые работают только для того, чтобы дать поступающим пин и пароль. Если вы не можете позвонить, отправьте электронное письмо. Это важно сделать в ближайшее время.