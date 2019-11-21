У нас есть достоинство: на Майдане проходит народное вече

В Киеве началась акция У нас есть достоинство. Это народное вече, которым хотят выразить уважение европейскому стремление украинцев и заявить о недопустимости сдачи национальных интересов страны.

На Майдане много родственников героев Небесной сотни. Но в целом, людей пришло меньше, чем в прошлые годы.

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Люди говорят, что им не хватает близких, которых они потеряли, чтобы в том числе поговорить о настоящем.

Хотя акция очень похожа на акцию Нет капитуляции, но она называется У нас есть достоинство. Организаторы хотят напомнить власти, за что стояли люди на Майдане и что люди хотят идти в Евросоюз и НАТО.

К слову, Факты ICTV рассказывали истории участников Евромайдана.

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