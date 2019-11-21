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Ми маємо гідність: на Майдані проходить народне віче

У Києві почалася акція Ми маємо гідність. Це народне віче, яким хочуть вшанувати європейське прагнення українців та заявити про неприпустимість здачі національних інтересів країни.

На Майдані багато родичів героїв Небесної сотні. Але загалом, людей прийшло менше, ніж минулими роками.

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Люди говорять, що їм не вистачає близьких, яких вони втратили, щоб у тому числі поговорити про сьогодення.

Хоч акція дуже схожа на акцію Ні капітуляції, але вона має назву Ми маємо гідність. Організатори хочуть нагадати владі, за що стояли люди на Майдані і що люди хочуть йти до Євросоюзу та НАТО.

До слова, Факти ICTV розповідали історії учасників Євромайдану.

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