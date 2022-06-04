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Мирный договор с РФ может быть только в одной ситуации – Подоляк

Анастасия Гевко редактор ленты Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, в каком случае Украина согласится на мирный договор с Российской Федерацией.

– Мирный договор может быть только в одной ситуации: когда РФ вернется за границы Украины в полном объеме и спокойно будет заниматься внутренними делами. Контакты между украинской и российской делегациями сегодня на паузе, так как РФ все же делает ставку на военное решение вопроса на востоке нашей страны, – заявил Подоляк в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Он добавил, что россияне, безусловно, сконцентрировали на востоке Украины большое количество ресурсов и живой силы. 

– К своим людям они относятся как к расходному материалу, а потому они хотят получить там определенные победы, забрать несколько километров нашей территории и требовать переговоров с позиции силы. Мы понимаем эту тактику РФ, а также то, что она инициирует среди своего пророссийского лобби, которое начинает поднимать голову в Европе, чтобы мы буквально завтра сели за стол переговоров, потому что они атакуют на востоке нашей страны, – отметил советник.

По его словам, власти понимают, что пока Украина не получит в полном объеме оружие от партнеров и не усилит свои позиции, не отбросит агрессоров как можно дальше к границам Украины, вести переговоры смысла нет.

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– Тактика такова, что переговоры будут продолжены в тот момент, когда Украина существенно нанесет им поражение в военном плане, получит существенное количество оружия и санкции начнут работать в куда большем объеме, особенно после того, как начнет работать шестой пакет, который частично включает в себя прямое и непрямое энергетическое эмбарго, – отметил он.

Подоляк сообщил, что по его мнению, договоренности представителей стран Запада за спиной Украины и президента Владимира Зеленского в существующих условиях невозможны, так как за более чем 100 дней войны мы доказали свою способность защищаться.

– А потому пусть некоторые политические лидеры запада проводят себе телефонные разговоры, а Украина будет доказывать в силовом формате что такое Украина, и что такое РФ. И мы это докажем обязательно, – подчеркнул он.

В то же время, по словам советника, смысла в разговорах с Владимиром Путиным он не видит, потому что глава РФ – “человек с идеей фикс”. 

– Для него уничтожение Украины, украинской государственности – это ключевое и принципиальное. Он с этим просыпается, засыпает и готов потратить любое количество ресурсов, чтобы это сделать. Поэтому разговоры с Путиным возможны только с позиции силы, – подытожил Михаил Подоляк.

Читайте
Война Украины с РФ может закончиться в любой момент – Подоляк

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