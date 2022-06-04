Мирний договір із РФ може бути лише в одній ситуації – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, у якому разі Україна погодиться на мирний договір із Російською Федерацією.

– Мирний договір може бути лише в одній ситуації: коли РФ повернеться за межі України у повному обсязі та спокійно займатиметься внутрішніми справами. Контакти між українською та російською делегаціями сьогодні на паузі, оскільки РФ все ж таки робить ставку на військове вирішення питання на сході нашої країни, – заявив Подоляк у коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що росіяни, безумовно, сконцентрували на сході України велику кількість ресурсів та живої сили.

– До своїх людей вони ставляться як до витратного матеріалу, а тому хочуть отримати там певні перемоги, забрати кілька кілометрів нашої території та вимагати переговорів з позиції сили. Ми розуміємо цю тактику РФ, а також те, що вона ініціює серед свого проросійського лобі, яке починає піднімати голову в Європі, щоб ми буквально завтра сіли за стіл переговорів, бо вони атакують на сході нашої країни, – наголосив радник.

За його словами, влада розуміє, що поки Україна не отримає в повному обсязі зброю від партнерів і не посилить свої позиції, не відкине агресорів якнайдалі до кордонів України, вести переговори сенсу немає.

Зараз дивляться

– Тактика така, що переговори будуть продовжені в той момент, коли Україна істотно завдасть їм поразки у військовому плані, отримає суттєву кількість зброї та санкції почнуть працювати у значно більшому обсязі, особливо після того, як почне працювати шостий пакет, який частково включає у себе пряме та непряме енергетичне ембарго, – зазначив він.

Подоляк повідомив, що на його думку, домовленості представників країн Заходу за спиною України та президента Володимира Зеленського в існуючих умовах неможливі, оскільки за більш як 100 днів війни ми довели свою здатність захищатися.

– А тому нехай деякі політичні лідери заходу проводять телефонні розмови, а Україна доводитиме в силовому форматі що таке Україна, і що таке РФ. І ми це доведемо обов’язково, – наголосив він.

У той же час, за словами радника, сенсу в розмовах із Володимиром Путіним він не бачить, тому що глава РФ – “людина з ідеєю фікс”.

– Для нього знищення України, української державності – це ключове та принципове. Він із цим прокидається, засинає і готовий витратити будь-яку кількість ресурсів, щоб це зробити. Тому розмови з Путіним можливі лише з позиції сили, – підсумував Михайло Подоляк.

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