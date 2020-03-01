На Berlinale отметили фильмы, снятые в Украине

Фильм о советском тоталитаризме вошел в основной конкурс Berlinale. Ленту Дау.Наташа снял нынешний художественный руководитель Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, режиссер Илья Хржановский.

В ней – роман французского физика с буфетчицей секретного института. Есть несколько скандальных сцен. Еще в ролях партийных чиновников засветились украинские политики.

Львиную долю сцен снимали в Харькове. Над лентой начали работать в 2008-м – тогда она получила поддержку нашего Госкино. К финансированию присоединились Германия, Великобритания и Россия. Впрочем, на родине режиссера в России лента не смогла выйти в прокат.

Лента Дау. Дегенерация из масштабного проекта Дау режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель, копродукция Германии, Украины, Великобритании, России, была признана критиками как Лучший среди очень хороших фильмов и заняла первое место по набранным баллам среди всех представленных на фестивале.

К слову, Факты ICTVпубликовали полный список победителей Берлинале 2020.

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