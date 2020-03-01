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На Berlinale відзначили фільми, зняті в Україні

Фільм про радянський тоталітаризм увійшов до основного конкурсу Berlinale. Стрічку Дау. Наташа зняв нині художній керівник Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, режисер Ілля Хржановський.

У ній – роман французького фізика із буфетницею секретного інституту. Є кілька скандальних сцен. Ще й у ролях партійних чиновників засвітилися українські політики.

Левову частину сцен знімали у Харкові. Над стрічкою почали працювати 2008-го – тоді вона отримала підтримку нашого Держкіно. До фінансування долучилися Німеччина, Великобританія та Росія. Утім, на Батьківщині режисера в Росії стрічка не змогла вийти у прокат.

Стрічка Дау. Дегенерація з масштабного проєкту Дау режисерів Іллі Хржановського та Катерини Ертель, копродукція Німеччини, України, Великобританії, Росії, був визнаний критиками як найкращий серед Дуже добрих фільмів та посів перше місце за набраними балами серед усіх представлених на фестивалі.

До слова, Факти ICTV публікували повний список переможців Берлінале 2020.

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