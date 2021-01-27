На Донбасі четверту добу фіксують посилення обстрілів

У зоні проведення Операції об’єднаних сил загострилася ситуація на позиціях Збройних сил України. Посилення обстрілів на Донбасі фіксують уже четверту добу. Про це Фактам ICTV розповів боєць ООС.

– Це повноцінні потужні обстріли. Вони починаються з кулеметів, а закінчуються мінами і важкими приходами, – розповів морський піхотинець Володимир.

На самих позиціях таку активність ворога наші вояки пояснюють нещодавньою ротацією російських найманців та підвезенням нових боєприпасів.

– У них як проходить ротація, заходять нові сили, і вони починають тоді проводити обстріли, показуючи, хто на нашій українській землі господар, – поділився військовий Святослав.

Поранення військового біля Попасної

26 січня стало відомо про поранення бійця ЗСУ поблизу населеного пункту Попасна. Військовому надали медичну допомогу, його стан важкий.

Про інцидент повідомлено СММ ОБСЄ.