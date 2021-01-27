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Факти / Відео / Україна

На Донбасі четверту добу фіксують посилення обстрілів

У зоні проведення Операції об’єднаних сил загострилася ситуація на позиціях Збройних сил України. Посилення обстрілів на Донбасі фіксують уже четверту добу. Про це Фактам ICTV розповів боєць ООС.

– Це повноцінні потужні обстріли. Вони починаються з кулеметів, а закінчуються мінами і важкими приходами, – розповів морський піхотинець Володимир.

На самих позиціях таку активність ворога наші вояки пояснюють нещодавньою ротацією російських найманців та підвезенням нових боєприпасів.

– У них як проходить ротація, заходять нові сили, і вони починають тоді проводити обстріли, показуючи, хто на нашій українській землі господар, – поділився військовий Святослав.

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Поранення військового біля Попасної

26 січня стало відомо про поранення бійця ЗСУ поблизу населеного пункту Попасна. Військовому надали медичну допомогу, його стан важкий.

Про інцидент повідомлено СММ ОБСЄ.

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