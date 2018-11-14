На улице -5. Кривой Рог, Смела и Шепетовка до сих пор без отопления
Ситуация с отоплением в регионах остается напряженной. Всюду одна проблема – долги энергетических предприятий перед Нафтогазом и это при том, что многие люди за отопление и газ платят исправно.
Искать, куда делись деньги – вопрос следующий. Сейчас главное – людей согреть.
После материалов в СМИ, и в частности в Фактах – в Шепетовке Хмельницкой области, наконец, обещают включить тепло. Правда, газ дадут пока до 30 ноября. За это время местные энергетики должны погасить долг.
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Дали тепло в Павлограде. В то же время, в Смеле, Черкасской области, из-за холодных батарей до сих пор – чрезвычайное положение. Мерзнут и почти триста тысяч жителей Кривого Рога.
Напомним, в Смеле и Кривом Роге из-за отсутствия отопления пришлось закрыть школы и детсады.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!