На дворі -5. Кривий Ріг, Сміла і Шепетівка і досі без опалення

Ситуація з опаленням в регіонах залишається напруженою. Усюди одна проблема – борги енергетичних підприємств перед Нафтогазом і це при тому, що багато людей за паливо платять справно.

Шукати, куди поділися гроші – питання наступне. Зараз головне людей зігріти. Після матеріалів у ЗМІ, і зокрема у Фактах – у Шепетівці на Хмельниччині, нарешті, обіцяють увімкнути тепло. Щоправда, газ дадуть поки до 30 листопада. За цей час місцеві енергетики мають погасити борг.

Читайте: Держава втрутиться у ситуацію з опаленням у Кривому Розі та Смілі – Зубко

Дали тепло в Павлограді. Водночас, у Смілі на Черкащині через холодні батареї і досі – надзвичайний стан. Досі мерзнуть і майже триста тисяч жителів Кривого Рогу.

Нагадаємо, у Смілі та Кривому Розі через відсутність опалення довелося закрити школи та дитсадки.

Опубліковано Листопад, 14 в 10:36



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.