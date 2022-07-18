На фронте страшно всем: Вакарчук о своих концертах на передовой

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал о концертах во время войны, а также об опасностях, с которыми он уже успел столкнуться. На днях он дал свой концерт, и поделился эмоциями с выступления.

— Были очень теплые чувства. Это был действительно цивильный концерт. Людей было не много, но мы собрали деньги бойцам на рации. Мое выступление — это точное повторение того, как я езжу на передовую к нашим ребятам. Играл те самые песни, общался, что-то рассказывал, — поделился Святослав.

Что касается концертов на передовой, они разительно отличаются по ощущениям.

— В последнее время я выступал, когда вокруг меня что-то летало и взрывалось, или я постоянно думал, что это может произойти. Но это не влияет на концерты — я умею контролировать свои чувства. На фронте страшно — это касается каждого на передовой. Если человеку не страшно — значит у него особенная психика. Важно не бояться, а контролировать свой страх, — считает Вакарчук.

Музыкант заявил, что он уже дал 120 выступлений, и надеется, что дальше будет больше.

— Мы уже больше 30 бригад объездили — некоторые по 2-3 раза. Это уже неотъемлемая часть моей жизни. Свои концерты я обычно заканчиваю на передовой песней Все буде добре, — завил Святослав.

В начале июля у артиста случилось пополнение в семье — у Вакарчука родилась дочь. Это уже второй ребенок — его назвали Соломией, что значит мир.

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