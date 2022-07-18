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На фронті страшно всім: Вакарчук про свої концерти на передовій

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова» Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів про концерти під час війни, а також про небезпеки, з якими він уже встиг зіткнутися. Днями він дав свій концерт і поділився емоціями з виступу.

– Були дуже теплі почуття. Це був справді цивільний концерт. Людей було небагато, але ми зібрали гроші бійцям на рації. Мій виступ – це точне повторення того, як я їжджу на передову до наших хлопців. Грав ті самі пісні, спілкувався, щось розповідав, – поділився Святослав.

Щодо концертів на передовій, вони разюче відрізняються за відчуттями.

– Останнім часом я виступав, коли навколо мене щось літало і вибухало, або я постійно думав, що це може статися. Але це не впливає на концерти – я вмію контролювати свої почуття. На фронті страшно – це стосується кожного на передовій. Якщо людині не страшно – значить у неї особлива психіка. Важливо не боятися, а контролювати свій страх, вважає Вакарчук.

Музикант заявив, що він уже дав 120 виступів і сподівається, що далі буде більше.

– Ми вже більше 30 бригад об’їздили – деякі по 2-3 рази. Це вже невід’ємна частина мого життя. Свої концерти я зазвичай закінчую на передовій піснею Все буде добре, – завив Святослав.

На початку липня в артиста трапилося поповнення у родині – у Вакарчука народилася донька. Це вже друга дитина – її назвали Соломією, що означає мир.

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