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На Харьковщине женщина взяла на воспитание десять приемных детей

Сегодня, 10 мая, День матери. В этот день мам поздравляют в более 80 странах мира.

В Украине праздник начали отмечать только во времена независимости. Сейчас вокруг роли женщины в обществе идут дискуссии.

Современные женщины — не только мамы. Они защищают страну на фронте, ночуют в больницах, спасая больных на Covid-19, получают Нобелевские премии и управляют государствами.

Наша Татьяна Доцяк побывала в семье на Харьковщине, где кроме своих двух детей женщина взяла на воспитание еще  десять приемных. Толчком для этого стала война, когда старший сын ушел на фронт защищать страну, женщина решилась создать большую семью.

К слову, сегодня украинцы отмечают День матери. Поздравить маму с праздником помогут открытки Фактов ICTV.

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