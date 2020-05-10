На Харківщині жінка взяла на виховання десятьох прийомних дітей

Сьогодні, 10 травня, День матері. У цей день мам вітають у понад 80 країнах світу.

В Україні свято почали відзначати лише в часи незалежності. Нині довкола ролі жінки у суспільстві точаться дискусії.

Сучасні жінки – не тільки мами. Вони боронять країну на фронті, ночують у лікарнях, рятуючи хворих на Covid-19, отримують Нобелевські премії і керують державами.

Наша Тетяна Доцяк побувала в родині на Харківщині, де окрім своїх двох дітей жінка взяла на виховання ще й десятьох прийомних. Підштовхнула до цього війна, коли старший син пішов на фронт захищати країну, жінка наважилась створити велику сім`ю.

До слова, сьогодні українці відзначають День матері. Привітати маму зі святом допоможуть листівки Фактів ICTV.