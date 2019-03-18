На інший берег можна не доїхати: аварійний міст у Миколаєві

Аварійний Південнобузький міст у Миколаєві щодня наражає на небезпеку тисячі людей. Ще у 2017-му у споруді, якій більше півстоліття, експерти виявили чисельні порушення конструкції. Дотепер міська влада шукає проектувальника капітального ремонту. Щоб уберегти міст до початку робіт, вивісили дорожні знаки заборони руху вантажівок з вагою понад 20 тонн.

Однак, знаки не діють: міст – частина міжнародної траси, й тут дозволені 40-тонні вантажівки. Тож, водіїв можна тільки попередити про небезпеку.

Укртрансбезпека і патрульні зупиняють вантажівки при в’їзді на Південнобузький міст з Одеси – водіїв попереджають про аварійність споруди. Машинам, важчим за 20 тонн, пропонують іншу дорогу.

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Водії і самі відчувають – шляхопровід хитається. Але єдиний об’їзд – це гак за 200 км через Вознесенськ розбитою дорогою та іншим аварійним мостом. Півтора року міська влада шукає проектувальника капітального ремонту.

Миколаївська влада десять років звертається до держави забрати міст на свій баланс, та даремно. Тож просить виділити хоча б гроші на капітальний ремонт. Це не менше, ніж 350 млн грн. Та на час ремонту потрібна альтернативна схема руху, щоб не паралізувати порти і промислові підприємства Миколаєва, Одеси та Херсона.

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