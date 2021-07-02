На Каннском кинофестивале 2021 покажут два фильма от Украины
На 74-ом Каннском кинофестивале покажут два украинских фильма. Событие начнется уже на следующей недели и продлится с 6 по 17 июля.
В программе Специальные показы публике покажут документальную киноленту украинского кинорежиссера Сергея Лозницы Бабин Яр. Контекст.
В отдельном конкурсе Неделя критики будет продемонстрирован игровой фильм Ольга, снятый французско-швейцарским режиссером и сценаристом Эли Граппом. В создании киноленты принимала участие украинская компания Pronto Film.
В основной программе кинофорума участие принимают 24 фильма. Жюри возглавляет американский режиссер и сценарист Спайк Ли.
Международное мероприятие Каннский кинофестиваль проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег).
В 2020 году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
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