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Каріна Зуєва |

На Каннском кинофестивале 2021 покажут два фильма от Украины

На 74-ом Каннском кинофестивале покажут два украинских фильма. Событие начнется уже на следующей недели и продлится с 6 по 17 июля.

В программе Специальные показы публике покажут документальную киноленту украинского кинорежиссера Сергея Лозницы Бабин Яр. Контекст.

В отдельном конкурсе Неделя критики будет продемонстрирован игровой фильм Ольга, снятый французско-швейцарским режиссером и сценаристом Эли Граппом. В создании киноленты принимала участие украинская компания Pronto Film.

В основной программе кинофорума участие принимают 24 фильма. Жюри возглавляет американский режиссер и сценарист Спайк Ли.

Международное мероприятие Каннский кинофестиваль проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег).

В 2020 году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

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Объявлена программа Каннского кинофестиваля 2021

Фото: Getty

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