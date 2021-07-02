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Каріна Зуєва |

На Каннському кінофестивалі 2021 покажуть два фільми від України

На 74-му Каннському кінофестивалі покажуть два українських фільми. Захід розпочнеться наступного тижня та триватиме з 6 по 17 липня.

У програмі Спеціальні покази публіці покажуть документальний фільм українського кінорежисера Сергія Лозниці Бабин Яр. Контекст.

В окремому конкурсі Тиждень критики буде продемонстровано ігровий фільм Ольга, знятий французько-швейцарським режисером та сценаристом Елі Ґраппом. У створенні кінострічки приймала участь українська компанія Pronto Film.

В основній програмі кінофоруму всього бере участь 24 фільми. Журі очолює американський режисер і сценарист Спайк Лі.

Міжнародний захід Каннський кінофестиваль проводиться щорічно в курортному місті Канни (Франція, Лазурний берег).

У 2020 році конкурс відмінили через пандемію коронавірусу.

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Оголошено програму Каннського кінофестивалю 2021

Фото: Getty

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