На Львовщине 5 семей 50 лет живут без крыши
50 лет без крыши над головой. Жители дома на Львовщине могут смотреть на звезды сквозь огромные щели в кровле. Только выпадет снег или дождь, потолок провисает от влаги. А доски, из которых он сделан, рассыпаются в руках. Жители боятся, что в любой момент кровля может упасть на голову.
Жители вынуждены латать дыры на крыше собственными силами – закрывать смолой, досками, строительной пеной. Но этого недостаточно.
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Обращались в городской совет – ответ каждый раз один – денег в бюджете на ремонт крыши не предусмотрено.
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