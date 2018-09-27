На Львовщине 5 семей 50 лет живут без крыши

50 лет без крыши над головой. Жители дома на Львовщине могут смотреть на звезды сквозь огромные щели в кровле. Только выпадет снег или дождь, потолок провисает от влаги. А доски, из которых он сделан, рассыпаются в руках. Жители боятся, что в любой момент кровля может упасть на голову.

Жители вынуждены латать дыры на крыше собственными силами – закрывать смолой, досками, строительной пеной. Но этого недостаточно.

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Обращались в городской совет – ответ каждый раз один – денег в бюджете на ремонт крыши не предусмотрено.

К слову, более миллиона украинцев получат за экономное потребление газа или света за прошлый отопительный сезон компенсацию от государства.

Опубликовано Сентябрь, 27 в 21:42



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