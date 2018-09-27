На Львівщині 5 родин 50 років живуть без даху

50 років без даху над головою. Мешканці будинку на Львівщині можуть дивитися на зорі крізь величезні шпарини в покрівлі. Щойно випаде сніг чи дощ, стеля провисає від вологи. А дошки, з яких вона зроблена, розсипаються в руках. Мешканці бояться, що будь-якої миті покрівля може впасти просто на голову.

Мешканці змушені латати дірки на даху власними силами – закривати смолою, дошками, будівельною піною. Та цього недостатньо.

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Зверталися у міську раду – відповідь щоразу одна – грошей у бюджеті на ремонт даху не передбачено.

До слова, понад мільйон українців отримають за економне споживання газу чи світла минулого опалювального сезону компенсацію від держави.

Опубліковано Вересень, 27 в 21:42



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