На півдні Аргентини горить понад 4 тисячі гектарів лісу
На півдні Аргентини вирують масштабні лісові пожежі, що охопили 4 тисячі гектарів.
Пожежі лютують у високогірних малонаселених лісових районах південних провінцій Ріо-Негро, Чубут і Неукен. В регіоні Патагонія пожежі знищили тисячі гектарів лісу, повідомляє агентство Euronews.
У міністерстві охорони навколишнього середовища Аргентини зазначають, що гасіння ускладнює рельєф місцевості, значні відстані між пожежами, вітер, високі температури та суха рослинність.
Пориви до 80 км/год стрімко розносять полум’я. Із займанням бореться понад сотня пожежників. Їм допомагає авіація – шість літаків і гелікоптерів.
Минулого року в Аргентині пожежі знищили десятки тисяч гектарів лісу.
2021-12-30
Теги: Аргентина, Лісові пожежі, Пожежа