На півдні Аргентини горить понад 4 тисячі гектарів лісу

На півдні Аргентини вирують масштабні лісові пожежі, що охопили 4 тисячі гектарів.

Пожежі лютують у високогірних малонаселених лісових районах південних провінцій Ріо-Негро, Чубут і Неукен. В регіоні Патагонія пожежі знищили тисячі гектарів лісу, повідомляє агентство Euronews.

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У міністерстві охорони навколишнього середовища Аргентини зазначають, що гасіння ускладнює рельєф місцевості, значні відстані між пожежами, вітер, високі температури та суха рослинність.

Пориви до 80 км/год стрімко розносять полум’я. Із займанням бореться понад сотня пожежників. Їм допомагає авіація – шість літаків і гелікоптерів.

Минулого року в Аргентині пожежі знищили десятки тисяч гектарів лісу.

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