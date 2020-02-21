На Рівненщині люди протестують проти будівництва деревообробного заводу

На Рівненщині жителі села Городок протестують проти будівництва деревообробного заводу з ДСП – переживають, що підприємство викидатиме в повітря отруйні речовини. Однак, представники заводу усі звинувачення спростовують: за проектом вони обіцяють звести сучасну систему фільтрації, а громада отримає робочі місця та пів млрд євро інвестицій.

В селі Городок на території колишнього ливарного заводу тривають підготовчі роботи. Тут планують збудувати найбільший в Україні завод з виробництва ДСП.

Аби ознайомити людей з майбутнім виробництвом, тут двічі збирали громадські слухання, навіть возили людей до Польщі на таке підприємство. Та місцеві й слухати не хочуть.

Представники заводу кажуть, що людей просто підбурюють на протест ті, кому не вигідна присутність у регіоні потужного деревообробного виробництва.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Рівненщині місцеві мешканці протестують проти заводу зі шкідливими викидами.

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