На Венецианском кинофестивале 2019 покажут 3 ленты, созданные при участии Украины

Три дня подряд на знаменитом Венецианском кинофестивале покажут украинское кино – три ленты, созданные при участии Украины принимают участие в различных программах старейшего в Европе кинофорума.

3 сентября в основной программе покажут украино-чешско-словацкий фильм Покрашенный птенец режиссера Вацлава Маргоула о событиях времен Второй мировой войны. Еврейская семья, пытаясь спасти сына от Холокоста, отправляет его к родственникам в село где-то в Восточной Европе. Но тетка, с которой он должен был туда путешествовать, умирает. И мальчик вынужден отправляться во вражеский мир в одиночестве, борясь за выживание и свое будущее.

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4 сентября во второй по важности категории – Горизонты – покажут фильм Валентина Васяновича Атлантида. Это – попытка рассказать о событиях на Донбассе после завершения войны. Главный герой, страдающий от посттравматического синдрома, вернулся домой, на восток Украины. Там его ждет пустота – все предприятия закрылись, из-за экологической катастрофы зона стала нежилой. Главные роли играют не профессиональные актеры, а реальные участники войны: бывшие военные и парамедик.

5 сентября в Венеции – мировая премьера фильма Стасис, международное название Парфенон. Эта совместная украино-литовско-французская картина – режиссерский дебют литовца Мантаса Кведаравичюса. По форме – эксперимент, в котором сочетаются художественное и документальное кино. Фильм рассказывает о четырех очень разных героях – украинку реставратора икон, курдского ганстера, беженца из Восточного Судана и работницу борделя. Их объединяет любовно-криминальная история, события которой разворачиваются в Одессе, Афинах и Стамбуле. Этот фильм будут демонстрировать в рамках Недели критики. Это – независимая параллельная программа фестиваля, которую проводит Национальный союз итальянских кинокритиков.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Италии стартовал Венецианский кинофестиваль.

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