На Венеційському кінофестивалі 2019 покажуть 3 стрічки, створені за участю України

Три дні поспіль на знаменитому Венеційському кінофестивалі показуватимуть українське кіно – три стрічки, створені за участі України беруть участь у різних програмах найстарішого в Європі кінофоруму.

3 вересня в основній програмі покажуть українсько-чесько-словацький фільм Пофарбоване пташеня режисера Вацлава Маргоула про події часів Другої світової війни. Єврейська сімʼя, намагаючись врятувати сина від Голокосту, відправляє його до родичів у село десь у Східній Європі. Але тітка, з якою він мав туди мандрувати, помирає. І хлопчик змушений вирушати у ворожий світ на самоті, борючись за виживання і своє майбутнє.

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4 вересня у другій за важливістю категорії – Горизонти – покажуть стрічку Валентина Васяновича Атлантида. Це – спроба розповісти про події на Донбасі після завершення війни. Головний герой, який страждає від посттравматичного синдрому, повернувся додому, на схід України. Там на нього чекає пустка – всі підприємства закрилися, через екологічну катастрофу зона стала нежитловою. Головні ролі грають не професійні актори, а реальні учасники війни: колишні військові та парамедик.

5 вересня у Венеції – світова премʼєра фільму Стасіс, міжнародна назва Парфенон. Ця спільна українсько-литовсько-французька картина – режисерський дебют литовця Мантаса Кведаравічюса. За формою – експеримент, у якому поєднуються художнє та документальне кіно. Фільм розповідає про чотирьох дуже різних героїв – українську реставраторку ікон, курдського ганстера, біженця зі Східного Судану та працівницю борделю. Їх обʼєднує любовно-кримінальна історія, події якої розгортаються в Одесі, Афінах і Стамбулі. Цей фільм демонструватимуть у рамках Тижня критики. Це – незалежна паралельна програма фестивалю, що проводить Національна спілка італійських кінокритиків.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Італії стартував Венеційський кінофестиваль.

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