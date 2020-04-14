На Закарпатье горы засыпает снегом

На Закарпатье горы засыпает снегом. Там метет, как посреди зимы. Погода ухудшилась еще вчера вечером. Снежить начало посреди ночи и не прекращается до сих пор.

На Драгобрате снега уже выпало десять сантиметров. Температура снизилась до шести градусов мороза. Все из-за холодной воздушной массы, пришедшей сюда из Словакии, и накроет всю Украину.

В области объявили штормовое предупреждение. В горах возможно налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог прогнозируют гололедицу. Будет идти снег в горных районах еще и 15 апреля. В четверг должно потеплеть. И сюда снова вернется весна.

К слову, Факты ICTV рассказывали о последствиях теплой зимы в Закарпатье.

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