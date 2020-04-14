Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Погода

На Закарпатье горы засыпает снегом

На Закарпатье горы засыпает снегом. Там метет, как посреди зимы. Погода ухудшилась еще вчера вечером. Снежить начало посреди ночи и не прекращается до сих пор.

На Драгобрате снега уже выпало десять сантиметров. Температура снизилась до шести градусов мороза. Все из-за холодной воздушной массы, пришедшей сюда из Словакии, и накроет всю Украину.

В области объявили штормовое предупреждение. В горах возможно налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог прогнозируют гололедицу. Будет идти снег в горных районах еще и 15 апреля. В четверг должно потеплеть. И сюда снова вернется весна.

К слову, Факты ICTV рассказывали о последствиях теплой зимы в Закарпатье.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зима возвращается: Киев засыпало весенним снегом
Зима возвращается: Киев засыпало весенним снегом
Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин в Карпатах
Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин в Карпатах
”Зацвел” снег: в Антарктиде зафиксировали необычное природное явление
”Зацвел” снег: в Антарктиде зафиксировали необычное природное явление
В Карпатах намело 1,5 м снега
В Карпатах намело 1,5 м снега
В Карпатах нашли четырех заблудившихся туристов
В Карпатах нашли четырех заблудившихся туристов
Циклон Petra и +11º. Как перепады температур влияют на здоровье
Циклон Petra и +11º. Как перепады температур влияют на здоровье
Циклон в Киеве: сильный ветер, гололед и 10 см снега
Циклон в Киеве: сильный ветер, гололед и 10 см снега
Искусственный снег и потеря туристов. Последствия теплой зимы в Закарпатье
Искусственный снег и потеря туристов. Последствия теплой зимы в Закарпатье

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка