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На Закарпатті гори засипає снігом

На Закарпатті гори засипає снігом. Там мете, як посеред зими. Погода погіршилася ще вчора увечері. Сніжити почало посеред ночі і не припиняється досі.

На Драгобраті снігу вже випало десять сантиметрів. Температура знизилася до шести градусів морозу. Все через холодну повітряну масу, що прийшла сюди зі Словаччини і накриє всю України.

В області оголосили штормове попередження. У горах можливе налипання мокрого снігу, на окремих ділянках доріг прогнозують ожеледицю. Сніжитиме у гірських районах ще й 15 квітня. У четвер має потеплішати. І сюди знову повернеться весна.

До слова, Факти ICTV розповідали про наслідки теплої зими на Закарпатті.

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