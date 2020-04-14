На Закарпатті гори засипає снігом

На Закарпатті гори засипає снігом. Там мете, як посеред зими. Погода погіршилася ще вчора увечері. Сніжити почало посеред ночі і не припиняється досі.

На Драгобраті снігу вже випало десять сантиметрів. Температура знизилася до шести градусів морозу. Все через холодну повітряну масу, що прийшла сюди зі Словаччини і накриє всю України.

В області оголосили штормове попередження. У горах можливе налипання мокрого снігу, на окремих ділянках доріг прогнозують ожеледицю. Сніжитиме у гірських районах ще й 15 квітня. У четвер має потеплішати. І сюди знову повернеться весна.

До слова, Факти ICTV розповідали про наслідки теплої зими на Закарпатті.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.