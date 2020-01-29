Искусственный снег и потеря туристов. Последствия теплой зимы в Закарпатье

Зима без снега, горнолыжные курорты без туристов. Сезон для большинства фактически провалился. К зимнему сезону тщательно готовились – отремонтировали кресельный подъемник и купили специальный трактор, чтобы утрамбовывать снег. Он простаивает. На курорте подсчитывают убытки.

Всего на Закарпатье почти тридцать горнолыжных зон. Сейчас катают на лыжах только на трех из них – в селах Вышка, Изки и Поляна. Здесь курортный сезон спас искусственный снег. В селе Изки из трех трасс заснежило только на одну.

На выходных здесь туристов вдвое больше, чем может принять курорт. Повсюду очереди. В селе Вышка искусственным снегом покрыта трехкилометровая трасса. Половину склона запустили в конце декабря, остальные после прошедших на прошлой неделе ночных морозов.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Закарпатье заработал первый в Украине полицейский лыжный патруль.

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