На Закарпатье при почти +30 градусах выпал снег
На Закарпатье в горном селе Лумшоры внезапно выпал снег.
Он посыпал посреди дня, во время почти 30-градусной жары. За считанные минуты покрыл землю толстым слоем и быстро растаял.
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Синоптики объясняют, что такое явление в горах не редкость. Обычно, во время жары здесь возникают грозы с сильным ливнем.
Теперь мощная туча, которая образовалась над селом, поднялась вверх на 12 километров, там в небе уже мороз. Влага замерзла и выпала на землю в виде очень мелкого града.
Напомним, 10 июля в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег с дождем.
2019-08-27
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