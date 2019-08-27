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На Закарпатье при почти +30 градусах выпал снег

На Закарпатье в горном селе Лумшоры внезапно выпал снег.

Он посыпал посреди дня, во время почти 30-градусной жары. За считанные минуты покрыл землю толстым слоем и быстро растаял.

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Синоптики объясняют, что такое явление в горах не редкость. Обычно, во время жары здесь возникают грозы с сильным ливнем.

Теперь мощная туча, которая образовалась над селом, поднялась вверх на 12 километров, там в небе уже мороз. Влага замерзла и выпала на землю в виде очень мелкого града.

Напомним, 10 июля в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег с дождем.

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