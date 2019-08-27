На Закарпатье при почти +30 градусах выпал снег

На Закарпатье в горном селе Лумшоры внезапно выпал снег.

Он посыпал посреди дня, во время почти 30-градусной жары. За считанные минуты покрыл землю толстым слоем и быстро растаял.

Читайте: Кенгуру в снегу! Австралию впервые за 35 лет накрыли метели

Синоптики объясняют, что такое явление в горах не редкость. Обычно, во время жары здесь возникают грозы с сильным ливнем.

Теперь мощная туча, которая образовалась над селом, поднялась вверх на 12 километров, там в небе уже мороз. Влага замерзла и выпала на землю в виде очень мелкого града.

Напомним, 10 июля в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег с дождем.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.