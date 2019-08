На выходных в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс, что на юго-востоке Австралии, выпал снег. Такая погода для этой части континента в диковинку – в последний раз снег здесь выпадал 35 лет назад.

Синоптики объясняют такую погоду ледяным антарктическим фронтом. Циклон, пришедший с Южного полюса, принес на побережье холодный и сильный порывистый ветер, снегопады и метели.

