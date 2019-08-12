На юго-востоке Австралии впервые за последние 35 лет выпал снег.

На выходных в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс, что на юго-востоке Австралии, выпал снег. Такая погода для этой части континента в диковинку – в последний раз снег здесь выпадал 35 лет назад.

Синоптики объясняют такую погоду ледяным антарктическим фронтом. Циклон, пришедший с Южного полюса, принес на побережье холодный и сильный порывистый ветер, снегопады и метели.

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– Рано утром снежный покров удивил и порадовал жителей штата Виктория. Настоящие метели и снегопады накрыли обширные территории к северу от Мельбурна, и это очень необычно. Многие из городов, улицы которых были засыпаны снегом на выходных, никогда не знали метелей и городские службы были просто не готовы к такому развитию событий, так что часть дорог оказалась закрыта. К счастью, снег растаял до наступления новой рабочей недели, – добавил он.

Snow in Australia; it really happens pic.twitter.com/SzXdPt56TY — John Martin (@Wingtags) August 11, 2019

К слову, в мексиканском городе Гвадалахара прошел град, после которого улицы оказались в снегу.

Источник: weather.com