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На Закарпатті при майже +30 градусах випав сніг

На Закарпатті у гірському селі Лумшори раптово випав сніг.

Він посипав посеред дня, під час майже 30-градусної спеки. За лічені хвилини вкрив землю товстим шаром і швидко розтанув.

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Синоптики пояснюють, що таке явище у горах не дивина. Зазвичай, під час спеки тут виникають грози із сильною зливою.

Тепер потужна хмара, яка утворилася над селом, піднялася вверх на 12 кілометрів, там у небі уже мороз. Волога замерзла і випала на землю у вигляді дуже дрібного граду.

Нагадаємо, 10 липня у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг з дощем.

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