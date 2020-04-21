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Нефть рекордно подешевела: что от этого может выиграть Украина

Впервые в истории — цена американской нефти WTI перешла в минус. Сегодня (21 апреля) утром баррель такого топлива упал ниже нуля — до минус 38 долларов. То есть, в течение торгов подешевел сразу на 300%. Украина рассчитывает от этого выиграть.

Трамп заявил: именно сейчас время закачивать дешевую нефть в хранилища. То же говорит и Украина. Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко напомнил: в нашей стране есть все возможности для хранения нефти. В частности, емкости для дешевого черного золота доступны на заводе в Кременчуге, который работает. Также остались давно остановленные нефтеперерабатывающие заводы со своими резервуарами.

Правда, аналитики считают минус 38 долларов за баррель — это сумма только на бумаге. И забрать черное золото еще с доплатой не получится.

Сергей Сапегин считает : это действительно шанс для Украины быстро провести ревизию своих хранилищ и купить нефть, но по реальной цене. Позитив, не сразу, но должны почувствовать автомобилисты. Где-то в течение месяца цены на бензин могут существенно упасть.

Факты ICTV ранее писали о том, что цена на нефть WTI вернулась к положительному значению.

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