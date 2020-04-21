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Нафта рекордно подешевшала: що від цього може виграти Україна

Вперше в історії – ціна американської нафти WTI перейшла у мінус. Сьогодні (21 квітня) вранці барель такого палива впав нижче нуля – до мінус 38 доларів. Тобто, упродовж торгів подешевшав одразу на 300%. Україна розраховує від цього виграти.

Трамп заявив: саме зараз час закачувати дешеву нафту у сховища. Те саме каже й Україна. Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко нагадав: у нашій країні є усі можливості для зберігання нафти. Зокрема, ємності для дешевого чорного золота є на заводі у Кременчуці, який працює. Також лишились давно зупинені нафтопереробні заводи зі своїми резервуарами.

Щоправда, аналітики вважають: мінус 37 доларів за барель – то сума лише на паперах. І забрати чорне золото ще із доплатою не вийде.

Сергій Сапегін вважає: це дійсно шанс для України швидко провести ревізію своїх сховищ і купити нафту, але за реальною ціною. Позитив, не одразу, але мають відчути автомобілісти. Десь упродовж місяця ціни на бензин можуть суттєво впасти.

 

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