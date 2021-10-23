Лучше смотреть вместе: как уберечь детскую психику от сериала Игра в кальмара

Южнокорейский сериал Игра в кальмара сейчас смотрит весь мир. Сюжет не новый — игра на выживание.

По всему миру у ленты появились тысячи фанатов, среди которых и много молодежи. Подростки под впечатлением подражают увиденному в сериале. Дети воспроизводят в своих играх эпизоды насилия с Игры в кальмара. В некоторых странах сериал призывают запретить.

Запрещая ребенку что-то смотреть, вы можете только подогреть ее интерес к такому контенту. Лучший выход смотреть все вместе, направляя мышление ребенка. Ведь подростки могут понять суть довольно поверхностно, объясняют психологи.

Сейчас во многих школах мира дети играют в игры из сериала. В группе по защите образования графства Бедфордшир в Великобритании заявили о том, что некоторые подростки в местных школах имитируют наказания с Игры в кальмара, избивая тех, кто проиграл в игре. Подобная ситуация и в Испании. Администрация Мадрида призывает запрещать детям смотреть южнокорейский сериал.

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