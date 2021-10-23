Найкраще дивитись разом: як вберегти дитячу психіку від серіалу Гра в кальмара

Південнокорейський серіал Гра в кальмара нині дивиться увесь світ. Сюжет не новий – гра на виживання.

По всьому світу у стрічки з’явилися тисячі фанатів, серед яких і багато молоді. Підлітки під враженням наслідують побачене у серіалі. Діти відтворюють у своїх іграх епізоди насилля з Гри в кальмара. У деяких країнах серіал закликають заборонити.

Забороняючи дитині щось дивитися, ви можете лише підігріти її інтерес до такого контенту. Найкращий вихід дивитись все разом, направляючи мислення дитини. Адже наодинці підлітки можуть зрозуміти суть досить поверхово, пояснюють психологи.

Нині у багатьох школах світу діти грають в ігри з серіалу. У групі з питань захисту освіти графства Бедфордшир у Великій Британії заявили про те, що деякі підлітки у місцевих школах імітують покарання з Гри в кальмара, б’ючи тих, хто програв у грі. Подібна ситуація і в Іспанії. Адміністрація Мадрида закликає забороняти дітям переглядати південнокорейський серіал.

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