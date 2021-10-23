Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство
Маргарита Верещагіна |

Найкраще дивитись разом: як вберегти дитячу психіку від серіалу Гра в кальмара

Південнокорейський серіал Гра в кальмара нині дивиться увесь світ. Сюжет не новий – гра на виживання.

По всьому світу у стрічки з’явилися тисячі фанатів, серед яких і багато молоді. Підлітки під враженням наслідують побачене у серіалі. Діти відтворюють у своїх іграх епізоди насилля з Гри в кальмара. У деяких країнах серіал закликають заборонити.

Забороняючи дитині щось дивитися, ви можете лише підігріти її інтерес до такого контенту. Найкращий вихід дивитись все разом, направляючи мислення дитини. Адже наодинці підлітки можуть зрозуміти суть досить поверхово, пояснюють психологи.

Нині у багатьох школах світу діти грають в ігри з серіалу. У групі з питань захисту освіти графства Бедфордшир у Великій Британії заявили про те, що деякі підлітки у місцевих школах імітують покарання з Гри в кальмара, б’ючи тих, хто програв у грі. Подібна ситуація і в Іспанії. Адміністрація Мадрида закликає забороняти дітям переглядати південнокорейський серіал.

Читайте
Гра в кальмара як урок для педагогів і батьків

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Динамічні кадри та унікальні локації: як створюють екшн-серіал Круті міри
Динамічні кадри та унікальні локації: як створюють екшн-серіал Круті міри
Дитина втомилася або соромиться: чому діти не хочуть йти до школи
Дитина втомилася або соромиться: чому діти не хочуть йти до школи
Творці Паперового будинку показали перші 15 хвилин фінального сезону
Творці Паперового будинку показали перші 15 хвилин фінального сезону
Серіал Дільничний з ДВРЗ: подробиці та дата виходу 2 сезону
Серіал Дільничний з ДВРЗ: подробиці та дата виходу 2 сезону
Приклад батьків та улюблені предмети: як мотивувати дитину до навчання
Приклад батьків та улюблені предмети: як мотивувати дитину до навчання
Як мотивувати дитину на навчання: топ-5 фраз
Як мотивувати дитину на навчання: топ-5 фраз
Осіння депресія: як розпізнати та боротися – поради психолога
Осіння депресія: як розпізнати та боротися – поради психолога
Початок навчання без стресів: як налагодити режим сну і харчування школяра
Початок навчання без стресів: як налагодити режим сну і харчування школяра
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка