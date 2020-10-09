Лучшие грибные места под Киевом и как правильно собирать (КАРТА)

Грибной сезон в разгаре. Пошли обильные дожди, а значит, за день-два можно отправляться на тихую охоту.

В общем богатым на грибы оказался столичный Беличанский лес, недалеко от станции метро Академгородок, Пуща-Водица, лес на Виноградаре, Конча-Заспа, Голосеевский лес, леса в Деснянском и Дарницком районах столицы.

Чуть дальше от Киева можно найти хорошие грибные места в окрестностях Лютежа и Катюжанки, а также у поселка городского типа Дымер Вышгородского района Киевской области.

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Однако стоит также быть и осторожными. Ведь ядовитых грибов тоже хватает. Если вы неопытны в этом деле, то есть шансы насобирать поганок. Или же других грибов-копий. Много попадается ядовитых похожих на лисичек и сыроежек, поэтому стоит внимательно смотреть на форму шапочки и цвет.

Грибники советуют быть осторожными, а также отмечают, что грибы запрещено собирать в Иванковском районе Киевской области через радиоактивные загрязнения.

Кроме того, синоптики советуют одеваться теплее, потому что на октябрь предполагается уже окончательное похолодание и возможны осадки.