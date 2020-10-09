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Найкращі грибні місця під Києвом та як правильно збирати (КАРТА)

Грибний сезон у розпалі. Пішли рясні дощі, а отже, за день-два можна рушати на тихе полювання.

Загалом багатим на гриби виявився столичний Біличанський ліс, що неподалік станції метро Академмістечко, Пуща-Водиця, ліс на Виноградарі, Конча-Заспа, Голосіївський ліс, ліси у Деснянському та Дарницькому районах столиці.

Трохи далі від Києва також можна знайти хороші грибні місця на околиці Лютежа та Катюжанки, а також біля селища міського типу Димер Вишгородського району Київської області.

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Проте варто також бути і обережними. Адже отруйних грибів теж вистачає. Якщо ви недосвідчені у цій справі, то  маєте шанси назбирати поганок. Або ж інших грибів-копій. Багато трапляється отруйних схожих на лисичок та сироїжок, тому варто уважно дивитись на форму шапочки та колір.

Грибники радять бути обережними, а також зауважують, що гриби заборонено збирати в Іванківському районі Київської області через радіоактивні забруднення.

Окрім того, синоптики радять одягатись тепліше, бо на жовтень передбачається вже остаточне похолодання та можливі опади.

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