Найкращі грибні місця під Києвом та як правильно збирати (КАРТА)
Грибний сезон у розпалі. Пішли рясні дощі, а отже, за день-два можна рушати на тихе полювання.
Загалом багатим на гриби виявився столичний Біличанський ліс, що неподалік станції метро Академмістечко, Пуща-Водиця, ліс на Виноградарі, Конча-Заспа, Голосіївський ліс, ліси у Деснянському та Дарницькому районах столиці.
Трохи далі від Києва також можна знайти хороші грибні місця на околиці Лютежа та Катюжанки, а також біля селища міського типу Димер Вишгородського району Київської області.
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Проте варто також бути і обережними. Адже отруйних грибів теж вистачає. Якщо ви недосвідчені у цій справі, то маєте шанси назбирати поганок. Або ж інших грибів-копій. Багато трапляється отруйних схожих на лисичок та сироїжок, тому варто уважно дивитись на форму шапочки та колір.
Грибники радять бути обережними, а також зауважують, що гриби заборонено збирати в Іванківському районі Київської області через радіоактивні забруднення.
Окрім того, синоптики радять одягатись тепліше, бо на жовтень передбачається вже остаточне похолодання та можливі опади.