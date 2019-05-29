Самый кровавый этап войны на Балканах: как украинцы спасли жизни тысячам мусульман

29 мая мир отмечает Международный день миротворцев ООН. В историю голубых шлемов уникальным подвигом вошли и украинские военные.

Наши бойцы 240-го батальона летом 1995 года предотвратили акт геноцида в Боснии, спасая там почти 10 тысяч гражданских мусульман. О том подвиге мало кто знает, но все живыми вернулись на свою базу в Сараево. Это была первая победа для современного украинского войска, которое получило боевое крещение, а опыт тех событий может быть полезным для разрешения ситуации на Донбассе.

Война на Балканах стала следствием распада социалистической Югославии на несколько новых стран. Кровавый ее этап – попытка сербов сохранить контроль над Боснией и Герцеговиной, провозгласившей свою независимость в марте 1992. Но уже в начале апреля армия боснийских сербов под председательством генерала Ратко Младича осаждает столицу Сараево, где базируются и миротворческий контингент.

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Среди голубых касок и УКРБАТ. Та война стала первой для армии независимой Украины. Война, в которой наши бойцы сыграли одну из ключевых ролей, и вышли оттуда с честью.

К слову, от вооруженных провокаций российско-оккупационных войск продолжают страдать мирные жители прифронтовых сел.

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