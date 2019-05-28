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Факты / Видео / Украина

Работают в огородах под звуки канонады: жизнь людей на передовой

От вооруженных провокаций российско-оккупационных войск продолжают страдать мирные жители прифронтовых сел.

В Чермалыке, под Мариуполем, местные жители работают в огородах под звуки канонады и опасаются надолго оставаться на открытой местности.

Никаких украинских военных опорников в самом Чермалыке нету. Здесь только мирные жители. Это хорошо известно и оккупантам. Но последние не перестают открывать огонь по поселку.

Сейчас на улицах поселка не много людей. Местные говорят, лишний раз появляться на открытой местности здесь опасно.

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К слову, обильные ливни превращают окопы украинских военных почти в непроходимое болото.

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