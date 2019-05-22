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Факты / Видео / Украина

Годовщина обстрела автобуса под Волновахой: Волынь молится за погибших героев

22 мая – ровно пять лет со дня дерзкого нападения пророссийских наемников на подразделение Вооруженных сил Украины, волынской 51-ой механизированной бригады возле города Волноваха Донецкой области.

Это нападение произошло в половине пятого утра, потери – тогда были самыми большими за время войны на Востоке, погибли 17 защитников Украины. Более 30 ранены.

На рассвете с инкассаторских машин боевики открыли огонь из стрелкового оружия, противотанковых гранатометов, пулеметов, бросали гранаты.

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Сейчас Волынь молится за погибших героев. На Аллею славы пришли родственники, собратья, которым в тот день повезло выжить и обычные горожане.

К слову, боевики стягивают на передовую гусеничную технику.

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