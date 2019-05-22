Годовщина обстрела автобуса под Волновахой: Волынь молится за погибших героев
22 мая – ровно пять лет со дня дерзкого нападения пророссийских наемников на подразделение Вооруженных сил Украины, волынской 51-ой механизированной бригады возле города Волноваха Донецкой области.
Это нападение произошло в половине пятого утра, потери – тогда были самыми большими за время войны на Востоке, погибли 17 защитников Украины. Более 30 ранены.
На рассвете с инкассаторских машин боевики открыли огонь из стрелкового оружия, противотанковых гранатометов, пулеметов, бросали гранаты.
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Сейчас Волынь молится за погибших героев. На Аллею славы пришли родственники, собратья, которым в тот день повезло выжить и обычные горожане.
К слову, боевики стягивают на передовую гусеничную технику.